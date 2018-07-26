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FLAŞ! İntizar harekete geçti! Mustafa Ceceli için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Sanatçı İntizar mahkemeye başvurarak, Mustafa Ceceli'nin kendisine 2 ay süreyle yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına yönelik tedbir kararı aldırttı.

FLAŞ! İntizar harekete geçti! Mustafa Ceceli için...

İntizar adına başvuruyu yapan Avukat Altın Mimir, aleyhine tedbir kararı talep edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti.

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KORUMA KARARI İSTEDİ

Avukat Mimir dilekçesinde, Ceceli'nin eski eşine karşı açtığı velayet davasında lehine sonuç yaratabilmek için müvekkili İntizar ile eski eşi Sinem Gedik'in gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı alarak hukuka aykırı delil yaratarak basına servis ettiğini kaydetti. Ceceli'nin bu şekilde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunan Altın Mimir, müvekkiline ait en mahrem görüntüleri basına servis ederek müvekkilini günah keçisi ilan ettiğini, bu kurgunun müvekkilinin hayatına mal olabileceğini, bu nedenle müvekkili lehine koruma kararı verilmesini istedi.

2 AY SÜREYLE KONUTUNA YAKLAŞMAYACAK

İstanbul 3. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun amacının şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması olduğunu belirterek, Mustafa Ceceli'nin şikayetçi İntizar'ın konutuna yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, hakaret ve aşağılayıcı beyanlarda bulunmasına yönelik tedbir kararı aldı. Mahkeme, bu tedbir kararının 2 ay süre ile uygulanmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
İntizar mustafa ceceli sinem gedik

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne güzel bir dünya Ben her haltı yerim yakalandığımda eğer bilgileri gizli bir şekilde elde etti isem kanunsuz delil olur, Peki biri bana söylesin Pislik işleri yakalamak için Savcı ve Mahkeme Reisi ile gidilen bir baskın gösterin söylenen delil olamaz çekersin delil olamaz nolucak peki Sonrada diyoruzki Adalet nerede
hem suçlu, hem güçlü.
Kanunlar suçluyu koruyacak şekilde çıkarılıyor. Suçlu b.k yedim yanlış yaptım demiyor hatta kendi işlediği pisliklere kanuni dayanak arıyarak haklı duruma geçiyor.
reziller
intizar nasil da like atiyordu cecelinin karisina ????????
intizara intizar etmek lazım
ceceli gözümden düştün intizar sen zaten pisliktin
sanatçıya göre adalet mi o ona kara o ona karar aldırıyor
sen kime yaklaşıyorsun onu söyle
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