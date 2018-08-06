MAGAZİN

İntizar'ı çıldırtan yorumlar! Yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile özel görüntüleri sızan İntizar, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara dayanamadı... İntizar iki takipçisine yanıt verdi

İntizar'ı çıldırtan yorumlar! Yanıt verdi

Türkiye'nin gündemine damga vuran Sinem Gedik- İntizar ilişkisinden sonra sessizliğe bürünen şarkıcı İntizar, günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

Uşak'ta Sivaslı gurbetçilere vereceği konser ile ilgili bilgi paylaşan şarkıcının gönderisine yorum yağdı. Bazı takipçileri İntizar'a destek çıkarken, bazıları ise adeta şarkıcıyı topa tuttu.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le İntizar'ın eşcinsel ilişki görüntülerini, velayet davası dosyasına eklendikten sonra basına sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yapmayı tercih etmiş, şarkıcı İntizar ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapmış sonrasında sessizliğe bürünmüştü.

Haklarını hukuki yoldan halletmeye çalışan şarkıcı İntizar günler sonra paylaşım yaptı. İntizar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ancak paylaşıma gelen ağır yorumlara dayanamayan İntizar takipçilerine sert cevaplar verdi.

İşte o paylaşım;

Capture

PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
Ailesiyle tatil yapan Mehmet Günsür dansıyla dikkat çektiAilesiyle tatil yapan Mehmet Günsür dansıyla dikkat çekti
Kibariye noktayı koydu: Ben şerefli bir kadınımKibariye noktayı koydu: Ben şerefli bir kadınım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İntizar sinem gedik intizar mustafa ceceli

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İntizarın sesi güzel üretken de bir sanatçı gerisi kimseyi hiç mi hiç ilgilendirmez...
Diğer Haberler
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Yeşim Salkım: 'Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı'

Yeşim Salkım: 'Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı'

Şevval Sam tacı kendisine, gülü annesine aldı

Şevval Sam tacı kendisine, gülü annesine aldı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in kaçış planı...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in kaçış planı...

Aslıhan’ın 700 bin liralık doğum günü hediyesi

Aslıhan’ın 700 bin liralık doğum günü hediyesi

Cem Yılmaz'a, Ahu Yağtu ve Defne Samyeli sorulunca...

Cem Yılmaz'a, Ahu Yağtu ve Defne Samyeli sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.