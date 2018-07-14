İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Magazin dünyası son yılların en büyük skandalıyla çalkalanıyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Bu iddialardan sonra İntizar ilk kez Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'ya konuştu.

İşte İntizar'ın açıklamaları:

"İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu. Ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi.

"BÜYÜK SUÇ İŞLİYOR"

Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı.

"MUSTAFA'YI SİLDİM"

Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. İşte tek derdi bu. Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim. Tanıyanlar bilir; Yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Lütfen insanlar beni korusun. Çok kötüyüm."