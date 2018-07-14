İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...



