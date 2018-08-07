İntizar'ın lezbiyen yanıtı olay olmuştu! İntizar takipçisine yanıt verdi mi?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile özel görüntüleri sızan İntizar, dün konser paylaşımı yapmıştı. Takipçilerinin kendisini eleştirmesinin ardından İntizar'ın hesabından o takipçilere sert yanıt verilmişti.

İntizar o açıklamayla gündem olunca, Instagram hesabından bir açıklama daha yapıldı. İntizar'ın kendi hesabından; ‘yönetim’ ve ‘göçebe’ isimleri kullanılarak iki yorum yeniden gündem oldu.

Dün İntizar’ın yaptığı düşünülen paylaşımları meğer İntizar değil sayfa adminlerinden biri yapmış.

İşte o açıklama: