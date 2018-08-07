MAGAZİN

İntizar'ın lezbiyen yanıtı olay olmuştu! İntizar takipçisine yanıt verdi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt vermesiyle gündem olan İntizar'ın hesabından yeni bir açıklama yapıldı. Meğer İntizar o yanıtları vermemiş

İntizar'ın lezbiyen yanıtı olay olmuştu! İntizar takipçisine yanıt verdi mi?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile özel görüntüleri sızan İntizar, dün konser paylaşımı yapmıştı. Takipçilerinin kendisini eleştirmesinin ardından İntizar'ın hesabından o takipçilere sert yanıt verilmişti.

İntizar o açıklamayla gündem olunca, Instagram hesabından bir açıklama daha yapıldı. İntizar'ın kendi hesabından; ‘yönetim’ ve ‘göçebe’ isimleri kullanılarak iki yorum yeniden gündem oldu.

İntizar'ı çıldırtan yorumlar! Yanıt verdiİntizar'ı çıldırtan yorumlar! Yanıt verdi

Dün İntizar’ın yaptığı düşünülen paylaşımları meğer İntizar değil sayfa adminlerinden biri yapmış.

İşte o açıklama:

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