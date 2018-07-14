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İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, İntizar'la aşk yaşadığı iddialarının ardından harekete geçti. Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Öte yandan İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı da sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti!

Bugün öyle bir iddia ortaya atıldı ki! Bu iddiaların ardından Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki sular asla durulmaz.

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı ve çiftin bu yüzden boşandığı iddia edildi. Olayın şimdi ortaya çıkmasının nedeni ise Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için açtığı davada bu dosyayı gündeme getirmesi.

İLK AÇIKLAMA

Haberin partlamasının ardından Sinem Gedik harekete geçti. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

"Müvekkilim Sinem Gedik hakkında eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan velayetin değiştirilmesi davasıyla ilgili olarak, İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nin 13.07.2018 tarihli ara kararıyla, ilgili dosya hakkında yayın yasağına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımızı kamuoyuyla saygı ile paylaşırız.

Av. Eda Salman Bayraktar"

YAPIM ŞİRKETİNİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA: İNTİZAR'LA BAĞLARIMIZ KOPARDIK

İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı da sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...

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