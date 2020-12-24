İntörn doktor nedir? İntörn doktor görev tanımı nasıldır?

İntörn doktorluk, tıp eğitiminin bitmesine yakın son dönemdeki aşamadır. İntörn olarak çalışılan süre, meslek hayatına başlama öncesinde önemli bir geçiş dönemi sayılır. Bu süre içerisinde hasta yönetimi, diğer sağlık çalışanlarıyla ilişkiler ve meslek tanımına ait beceriler kazanılır ve sürdürülebilir hale getirilir. İntörn Doktor Nedir? Tıp fakültesinde eğitim alınırken her yıl farklı türlerde eğitim alınır. Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciye temel derslerin teorik eğitimleri verilir. Öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde ise klinik alanda göreceği tüm derslerin temel eğitimlerini almaya başlar. Dördüncü ve beşinci sınıfta ise artık öğrenci "Stajyer Doktor" olarak anılarak, dönemlik şekilde kliniklerde staj yapmaya devam eder. Teorik staj eğitimi ile pratik staj eğitimi iki yıl boyunca devam eder. Stajyerlik dönemi tamamlandığında ise yani son aşamada olan altıncı sınıfta tıp öğrencisi "İntörn Doktor" unvanı kazanır. İntörn Doktor Hangi Görevleri Yapar? Tıp fakültesinin altıncı sınıfına gelmiş tüm öğrenciler "intörn doktor" olarak anılır. Hastane içinde pek çok bölümde çalıştıkları için öğrencilere bu unvanın verilmesi zorunludur. Çünkü altıncı sınıf, tıp eğitiminde pratisyen hekimlerin eğitimlerinin tamamlanması için gereken yılı kapsar. Diğer bir deyişle, tıp eğitimi aslında uzman değil pratisyen hekim yetiştirmeyi amaçlar. Bu nedenle eğitimin son senesi olan 6. sınıfa özel bir değer verilir.

Türkiye'de bulunan fakülte hastaneleri tıp alanında görev alan birçok farklı çalışana sahiptir. Örnek vermek gerekirse, yataklı bir servis hastanesinde sorumlu hocalar, yan dal uzmanları, uzman doktorlar ve asistanlar yer alır. Bunların dışında hastanelerde hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik personelleri, sekreterler gibi farklı meslek grubundan çalışanlar da mevcuttur. İntörn doktorlar da servis içerisinde çalışan yardımcı elemanlardır. Hocaları ve onların asistanları ile birlikte hasta bakmak, hasta takibini düzenli şekilde gerçekleştirmek ve tedavi düzenlemeleri ile ilgilenmek başlıca görevlerindendir. Bu kapsamda ayrıca laboratuvar sonuçlarının işlenmesi, kan alma, idrar toplama, hasta dosyalarının hazırlanması gibi pek çok görev için de yardımcı olurlar. İntörn doktor görev tanımı içerisinde poliklinik, servis ve acil servis hizmetlerinde çalışmak yer alır. Tıpkı diğer doktoklar gibi intörnler de hafta içi mesai saatlerinde çalışır. Ancak bölümden bölüme farklılık göstermekle birlikte intörn doktor nöbet tutma görevini de üstlenir. Buna göre çalışılan kliniğin nöbet düzenine göre uygun zamanlarda intörnler için de nöbet görevi verilir.

İntörn Doktor Yönetmeliği İntörn doktor yönetmeliği detaylarına göre, intörnler stajını tamamlayan öğrencilerin doktorluk mesleğini kendisine atanan öğretim üyesi rehberliğinde 12 aylık eğitim almak zorundadır. İntörnlük programının temel amacı, öğrenciye daha önceki sınıflarda aldığı eğitimlerin hem teorik hem de pratik klinik uygulamalarını yaptırmaktır. Böylece doktorluk sanatının uygulanması aşamasında deneyim ve beceri kazandırılması hedeflenerek, hekim adayı olarak anılan öğrencinin tek başına en iyi uygulamaları yapabileceği seviyeye getirilmesi amaçlanır. Tıp fakültesinde son sınıfa gelmiş öğrenciler için intörnlük döneminin başlama zamanını, eğitim komisyonu öneri olarak sunar. Fakülte koordinasyon kurulu da tam tarih aralıklarını belirler. Belirtilen dönemde intörnlüğe başlayan öğrenciler, kanuni öğrenim süresi içerisinde intörnlük dönemini başarıyla tamamlamak zorundadır. Eğer ki öğrenci yeterlilik belgesi alamazsa eğitim dönemini tekrarlamakla yükümlüdür. İntörn yönetmeliğine göre, intörn doktorların eğitiminden dekanlık sorumlu tutulur. Bu kapsamda eğitim programının hazırlanması ve güncellenmesi, sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin sunulması, intörnlerin çalıştıkları bölümler ile sürelerinin saptanması gibi konularda teklif hazırlanır ve daha sonrasında bu teklif eğitim komisyonuna sunulur.