İntörn doktor nedir? İntörn doktor görev tanımı nasıldır?

Tıp fakültesinde eğitim alınırken her yıl farklı türlerde eğitim alınır. Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciye temel derslerin teorik eğitimleri verilir. Öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde ise klinik alanda göreceği tüm derslerin temel eğitimlerini almaya başlar. Dördüncü ve beşinci sınıfta ise artık öğrenci "Stajyer Doktor" olarak anılarak, dönemlik şekilde kliniklerde staj yapmaya devam eder. Teorik staj eğitimi ile pratik staj eğitimi iki yıl boyunca devam eder. Stajyerlik dönemi tamamlandığında ise yani son aşamada olan altıncı sınıfta tıp öğrencisi "İntörn Doktor" unvanı kazanır.

İntörn eğitimlerinden sorumlu olan öğretim üyesi, her birimden seçilen ana bilim dalı başkanıdır. Ancak ana bilim dalı başkanı isterse intörn eğitimlerinden sorumlu olması için başka bir öğretim üyesini görevlendirebilir. Bu tür durumlarda da görevlendirmeyi dekanlığa bildirmek zorundadır.

İntörn doktorlara rehberlik eden öğretim üyesi, intörnün tüm çalışmalarını denetler ve belirlenen hedeflere ulaşması konusunda onlara yardım eder. İntörn doktorlar da yaptıkları her çalışmada, kendisine atanan rehber öğretim üyesine karşı sorumludur. Her bir intörn doktorun çalışacağı birim, iyi bir pratisyen hekim olması için en optimum şartlarda belirlenir. Eğer intörn üniversite hastanesi dışında çalışacaksa, görevlendirildiği bölümde kendisinden sorumlu olacak uzman bir doktor belirlenir. Her iki durumda da intörn çalışmaya başladığı anda kendisine ilgili kliniğin işleyiş tarzı, uygulanan eğitim programı ve intörnlerin değerlendirilme skalası yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Çalışma programı içerisinde aktif görev alan intörnler, diğer klinik öğretim üyesi, asistanlar, hemşire ve personel ile birlikte ekip çalışmasını sürdürerek kliniğin işleyişinde rol alır. Özetle, intörn doktorlar hastanın kliniğe müracaat aşamasından çıkışına kadar tüm sürece bizzat katılır.