İntranazal nedir? intranazal aşı nasıl olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı Intranazal ile ilgili yaptığı açıklamada, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

İNTRANAZAL NEDİR?

İntranazal kelime olarak; burun içi, burun içinde anlamlarına gelir. İntranazal bir çeşit burnundan tedavi yöntemidir. İlaçlar, burun yolu ile kullanılmaktadır.

Türk bilim insanlarımızın girişimleri sonuçlanırsa dünya üzerindeki ilk intranazal koronavirüs aşısı yerli olacak. Sonbahardan itibaren çok sayıda firmanın intranazal aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Ceyhan, 11 Ocak 2021 tarihinde bir Amerikan firmasının ilk defa Faz-1 çalışmalarına başladığını ve bu çalışmanın sonuçlarını beklediklerini söyledi. Yerli intranazal aşısı senede 250 milyon doz üretilebilecek.

BULAŞI ENGELLEYEBİLECEK TEK AŞI!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntranazal Covid aşısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemi aşılarında en önemli hedefin salgını bitirmek olduğunu belirtti.