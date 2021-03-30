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İntranazal nedir? intranazal aşı nasıl olacak?

30.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 senesinin nisan ayında denemelerinin yapılacağı yerli aşı İntranazal'ın sene içerisinde kullanıma sunulmasını beklediklerini açıkladı. Nisan ayının ortasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada, burundan sprey olarak uygulanacak 'İntranazal Covid' aşısının çok yakında Faz - 1 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Peki İntranazal nedir? İntranazal aşı nasıl olacak?

İntranazal nedir? intranazal aşı nasıl olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı Intranazal ile ilgili yaptığı açıklamada, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

İNTRANAZAL NEDİR?

İntranazal kelime olarak; burun içi, burun içinde anlamlarına gelir. İntranazal bir çeşit burnundan tedavi yöntemidir. İlaçlar, burun yolu ile kullanılmaktadır.

Türk bilim insanlarımızın girişimleri sonuçlanırsa dünya üzerindeki ilk intranazal koronavirüs aşısı yerli olacak. Sonbahardan itibaren çok sayıda firmanın intranazal aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Ceyhan, 11 Ocak 2021 tarihinde bir Amerikan firmasının ilk defa Faz-1 çalışmalarına başladığını ve bu çalışmanın sonuçlarını beklediklerini söyledi. Yerli intranazal aşısı senede 250 milyon doz üretilebilecek.

İntranazal nedir? intranazal aşı nasıl olacak?

BULAŞI ENGELLEYEBİLECEK TEK AŞI!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntranazal Covid aşısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemi aşılarında en önemli hedefin salgını bitirmek olduğunu belirtti.

Pandemiyi bitirebilmenin en kolay yolunun ise bulaşı önlemek olduğunu vurgulayan Mehmet Ceyhan, "Bulaşın engellenmesi için canlı bir aşı olması lazım. Ancak canlı koronavirüs aşısını geliştirmek 3 yıldan önce mümkün değil. Canlı olan; ama içindeki koronavirüs canlı olamayan vektör aşılar var. Adenovirüs canlı ve sadece koronavirüsün dikenli yapısının geni var. Yakın bir sürede bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı 'İntranazal Covid' aşısı gibi görünüyor. Pandemi aşısında bir başka önemli şey, kolay ulaşılabilecek, kolay üretilebilecek, uzun süre dayanabilecek. Dolayısıyla birçok kullandığımız aşı bu özellikleri taşımıyor" açıklamasında bulundu.

TEORİK OLARAK EN İYİSİ İNTRANAZAL AŞI

Prof. Dr. Ceyhan, inaktif aşıların güvenlik problemi az olan aşılar olduğunu belirtti ve ekledi: "Sıkıntı daha çok etkinlik ile ilgili. Ölü virüs vücutta çoğalmadığı için sizin verdiğiniz miktarla ne elde ediyorsanız o kadar etkili oluyor. Virüs ağızdan, burundan giriyor. Biz de eğer aynı yolla bağışıklık geliştirirsek o zaman daha girişinde önlemiş oluruz virüsü. Biz kas içine aşı ile ne yapıyoruz; virüs ancak kana geldikten sonra etkili olabilecek antikorlar salgılatıyoruz. Halbuki burun içine uygulanan İntranazal aşıda 'immünoglobülin A' dediğimiz mukozayı da koruyan antikorları da salgılatıyoruz, hücresel bağışıklık da geliştiriyoruz, 'immünoglobülin G' de geliştiriyoruz. Baktığımız zaman teorik anlamda en ideal aşı İntranazal aşı"

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