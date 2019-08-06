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IOC'den İtalya'ya uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesine (CONI), İtalyan parlamentosunda görüşülen yeni spor yasasına ilişkin ciddi endişeler taşıdığını belirten bir mektup gönderdi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesine (CONI), İtalyan parlamentosunda görüşülen yeni spor yasasına ilişkin ciddi endişelerini belirten bir mektup yolladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, CONI Başkanı Giovanni Malago'nun bugün, merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan IOC'den 4 sayfalık bir mektup aldığı bildirildi.

IOC'nin mektubunda, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'da görüşülmekte olan İtalyan sporunu ve onun çatı kuruluşu olan CONI'yi yeniden biçimlendirmeye yönelik tedbirlerin bulunduğu yasa tasarısı hakkında ciddi endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Mektupta, olimpik spor dallarına ait organizasyonların, spor kurallarının serbestçe belirlenmesi ve yönetiminin özerk olmasının zorunluluk olduğu hatırlatması yapıldığı ifade edildi.

IOC mektubunda, "Olimpiyat komiteleri hükümetlerle iş birliği yapabilir, ancak olimpiyat tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmamalıdırlar." ifadelerine yer verildiği ve Malago'dan IOC'nin kaygılarını İtalyan hükümetine aktarması istendiği kaydedildi.

Mektubun, CONI'nin IOC üyeliğini askıya almak ya da geri çekmek gibi sert tedbirlerden söz ettiği de belirtildi.

İtalyan basınında, böyle bir askıya alma durumunun gerçekleşmesi halinde, İtalya’nın, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı ile kısa süre önce ev sahipliğini üstlendiği Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nı düzenleme hakkının riske gireceğine dikkat çekildi.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig Partisi'nden senatör Massimiliano Romeo ise IOC'nin mektubu dolayısıyla hükümetin yasa tasarısını beklemeye almayacağını, yasa üzerindeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Repubblica gazetesinin haberinde ise CONI Başkanı Malago'nun Senato'da yasa ile ilgili oturumda senatörleri, bu yasa tasarısının sorun yaratabileceği konusunda daha önce uyardığı ifade edilirken, mektuba ilişkin ilk değerlendirmesinde de "Ancak, bana inanmadılar. Bugün bu noktadayız." dediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CONI Giovanni Malago IOC İtalya Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)

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