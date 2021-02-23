İOKBS bursluluk başvurusu 2021... İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

Bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) tarihi MEB 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nin yayınlanmasıyla belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen bursluluk sınavına ilişkin çok sayıda öğrenci ve veli son dönemde araştırma yapıyor. 2021 MEB bursluluk sınavı tarihi ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde bulunuyor. Eğitim hayatları süresince maddi destek almak isteyen öğrenciler ise sınavla ilgili detaylar hakkında araştırma içerisinde. Peki, İOKBS ne zaman 2021? İşte çok merak edilen bursluluk sınavı 2021 ne zaman sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar... AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman? Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021? Eğitim yaşamlarında maddi destek almak isteyenler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri ve velileri tarafından 2021 bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı uzun süredir araştırılıyordu. İOKBS de dahil olmak üzere pek çok sınavın 2021 yılında gerçekleşeceği tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takviminde yerini aldı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek. MEB BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2021 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı) 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar) ise 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı haftanın 7 günü 81 ildeki e-sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleşecek. Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavları ise haftanın 7 günü, 81 ildeki e-sınav salonlarında, randevulu sistem ile yapılacak. Tüm Bakanlıklarla bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan protokollü sınavların sınav tarihleri ise sınav protokollerinde belirtilecek. Özel okul ücret iadesi 2021: Özel okul ücret iadesi yapılır mı? İOKBS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 2021 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ Sınava katılım sağlamak isteyen öğrenciler ve velileri tarafından 2021 İOKBS başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl sınavın başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Sınavın ise önce 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş ancak sınav 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştı. İOKBS 2021 ne zaman sorusunun yanıt bulmasıyla beraber şimdi sınava ilişkin yapılacak olan güncel açıklamalar bekleniyor. İOKBS 2021 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 İOKBS kılavuzu ilköğretim ve ortaöğretim kurumları başvuruları için geçerli olacak. Bursluluk sınavı için başvurular 8 Şubat tarihinde başlayarak, 26 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. 2021 İOKBS sınavı ise 25 Nisan'da yapılacak. 2021 İOKBS sınav sonuçları ise 18 Haziran'da açıklanacak.

2021 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak, d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge, Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.