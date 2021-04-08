İOKBS bursluluk sınavı ertelenedi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. 25 Nisan'da yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavı ertelendi. Binlerce öğrenci ise arama motorları üzerinden İOKBS bursluluk sınavının ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, İOKBS sınavı ne zaman 2021? İşte, ayrıntılar...

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

25 Nisan 2021 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik uygulanacak olan İOKBS bursluluk sınavı ertelendi. Güncel sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her sene düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar şartları tutması halinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu sene 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin öncelikli şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında bulunmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu yapılan sınavdan yüksek bir puan almaktır.

