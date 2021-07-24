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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman?

24.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılması planlan sınav, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Günlerdir merak içinde olan öğrenciler için sevindiren haber geldi ve sınav tarihi netlik kazandı.

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2021 MEB İOKBS sınav etabı hakkında en güncel bilgiler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında katılımın olacağı Bursluluk Sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." demişti. Bu açıklama sonrası yeni sınav tarihi belli oldu.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de yapılacak. Bu kapsamda yeni bir erteleme ya da iptal olması durumunda tüm detaylara haberlerimizde yer vererek sizlere aktaracağız.

SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

MEB'ten eğitimleri boyunca burs almak amacı ile sınava hazırlanan öğrencilerin merak ettiği bir diğer husus ise sınavda çıkacak soruların konu dağılımı idi. MEB, bu kapsamda da bir açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava girecek adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden erişm sağlayabilir.

[5, 6 VE 7'NCİ SINIFLARIN KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ](http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/07161307_ilkogretim_567.pdf)

[8. SINIFLARIN KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ](http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/07161240_ilkogretim_8.pdf)

[HAZIRLIK SINIFLARININ KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ](http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/07161213_hazirlik_sinifi.pdf)

[9, 10 VE 11'İNCİ SINIFLARLARIN KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ](http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/07161333_ortaogretim_91011.pdf)


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Ziya Selçuk
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