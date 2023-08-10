EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İOKBS (BURSLULUK SINAVI) TARİHİ 2023: İOKBS ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgelerini yayımladı mı?

İOKBS (BURSLULUK SINAVI) TARİHİ 2023: İOKBS ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgelerini yayımladı mı?

10.08.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS bursluluk sınavı tarihleri merak ediliyor. Sınava başvuruda bulunan adaylar İOKBS sınav giriş belgeleri için MEB'in açıklamalarını takip ediyorlar. MEB 2023 yılında gerçekleşecek olan İOKBS bursluluk sınavı için tarihleri açıklamıştı. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı sınav giriş belgeleri MEB tarafından yayımlandı mı?

Bursluluk sınavı 2023 için geri sayım devam ediyor. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavına az bir zaman kala sınava ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Bursluluk sınav yerleri meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul VBS üzerinden sorgunabilecek. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, 2023 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

optik form 3

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00’da yapılacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

MEB2

Bursluluk sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden 22 Eylül tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
ALES sınav giriş belgeleri yayımlandıALES sınav giriş belgeleri yayımlandı
Merakla beklenen sonuçları MEB açıkladı!Merakla beklenen sonuçları MEB açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
İOKBS

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.