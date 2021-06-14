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İOKBS sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

14.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin burs hakkı için girdikleri İOKBS sınavı için tarih belli oldu. Birçok öğrenci ve velinin heyecanla bekledikleri İOKBS için geri sayım başladı. Daha önce İOKBS’nin 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs sebebiyle sınav tarihinde değişiklik yapıldı. Peki İOKBS ne zaman?

İOKBS sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

Birçok veli ve öğrencinin heyecanla beklediği İOKBS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS’nin geçtiğimiz Nisan ayında yapılması planlanıyordu. Ancak o dönemde ülkemizde vaka sayılarının ciddi şekilde artış göstermesinden dolayı, İOKBS’nin ertelenmesine karar verildi.

2021 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen İOKBS'ye ilişkin açıklama yaparak binlerce öğrencinin beklediği İOKBS'nin ertelendiğine ilişkin bilgi verdi. Sınavın hangi tarihe ertelendiği konusunda net tarih veremeyeceğini ifade eden Selçuk, bir sonraki adımın salgının gidişatına göre belirleneceğini söyleyerek "Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bursluluk sınavının geçen sene olduğu gibi Eylül ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

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İOKBS’YE KİMLER KATILACAK?

İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11.sınıflar katılabiliyor. Ancak sınava girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşıyor olmak gerekiyor. Sınav sonucuna göre devletten burs almaya hak kazanan öğrencinin ailesinin 2020 yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16 bin 80 liranın altında olması gerekiyor.

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İOKBS NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihe göre sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 1 hafta önce e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre sınav soruları değişiklik gösterecek. Adaylara toplamda 100 soru sorulacak. 4 seçenekten oluşan soruların cevaplanması içinse 120 dakika süre verilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA SORU DAĞILIMI

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

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Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.


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