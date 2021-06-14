İOKBS sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

Birçok veli ve öğrencinin heyecanla beklediği İOKBS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS’nin geçtiğimiz Nisan ayında yapılması planlanıyordu. Ancak o dönemde ülkemizde vaka sayılarının ciddi şekilde artış göstermesinden dolayı, İOKBS’nin ertelenmesine karar verildi.

2021 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen İOKBS'ye ilişkin açıklama yaparak binlerce öğrencinin beklediği İOKBS'nin ertelendiğine ilişkin bilgi verdi. Sınavın hangi tarihe ertelendiği konusunda net tarih veremeyeceğini ifade eden Selçuk, bir sonraki adımın salgının gidişatına göre belirleneceğini söyleyerek "Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bursluluk sınavının geçen sene olduğu gibi Eylül ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

İOKBS’YE KİMLER KATILACAK?

İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11.sınıflar katılabiliyor. Ancak sınava girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşıyor olmak gerekiyor. Sınav sonucuna göre devletten burs almaya hak kazanan öğrencinin ailesinin 2020 yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16 bin 80 liranın altında olması gerekiyor.