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İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihi ile ilgili açıklama

08.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ülke genelinde düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için beklenen tarih açıklandı. Sınavı kazanan adaylar şartların uyum sağlaması halinde burs veya yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Peki adayların merakla beklediği İOKBS sınavı ne zaman? İşte İOKBS bursluluk sınav tarihi ile ilgili açıklama...

İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihi ile ilgili açıklama

Eski adı PYBS olarak bilinen yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı için bekleyiş devam ediyor. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için adayların beklediği tarih açıklandı. Sınavı kazanan adaylar şartların uyum sağlaması halinde burs veya yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Peki adayların merak ettiği İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN? DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI TARİHİ

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılacak olan sınav, 25 Nisan 2021 saat 10.00’da düzenlenecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her sene düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar şartları tutması halinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu sene 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin öncelikli şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında bulunmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu yapılan sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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