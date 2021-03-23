İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihleri ile ilgili açıklama

a. Mevzuatta paylaşılan kayıt ve kabul koşullarını taşıyor olmak,

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "odsgm.meb.gov.tr" ve "www.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az bir hafta evvel, sonuçlar da 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet sayfasından paylaşılacak.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS sınavı, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak sınavın başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınmıştı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021 tarihinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak.

MEB’den yapılan açıklamada, İOKBS sınav tarihi için nisan ayı işaret edildi. Nisan ayında yapılacak İOKBS sınavlarının ardından sonuçlar da 18 Haziran’da MEB’in internet sitesinden duyurulacak.

b. T.C. ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak,

c. Ortaöğretim ve ilköğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders senesinde okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

ç. ;mam hatip ortaokulları, ortaokullar ya da özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (16 bin 80) Türk lirasını geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020’de elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.



