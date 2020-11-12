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IOM: “Libya açıklarındaki deniz kazasında en az 74 göçmen hayatını kaybetti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 20:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafında yapılan açıklamada, Libya açıklarından meydana gelen deniz kazasında en az 74 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafında yapılan açıklamada, Libya açıklarından meydana gelen deniz kazasında en az 74 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya’nın Murqub Bölgesinde bulunan Khums şehri açıklarında meydana gelen deniz kazasında ilk belirlemelere göre en az 74 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Batan teknede 120’den fazla göçmenin bulunduğunu belirten IOM, kazadan sağ kurtulan 47 kişinin sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından kıyıya taşındığını açıkladı. IOM, kazada kaybolanları arama çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 31 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

IOM, 1 Ekim’den bu yana Akdeniz’de 8 deniz kazası meydana geldiğini bildirirken, bu yıl şu ana kadar Akdeniz’den Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 kişinin boğularak can verdiğini açıkladı.

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