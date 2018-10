iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

iPad Air iPad Air 2 iPad Pro iPad 9.7 iPad mini 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPod touch 6th iPhone 5s iPhone SE iPhone 6/6 Plus iPhone 6s/6s Plus iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X

iOS 12.0.1 nasıl yüklenir?

İlk olarak iOS işletim sistemine sahip cihazınızda Ayarlar/Genel/Yazılım Güncelleme bölümüne gelmeniz gerekiyor. Ardından burada 12.0.1 (eğer halen iOS 12 sürümü yüklüyse) güncellemesini göreceksiniz. İndir ve yükle komutunu verdikten sonra yazılım iPhone ya da iPad cihazınıza yüklenecek.

Kaynak: Teknolojioku