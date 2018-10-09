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iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Apple'ın iOS 12.0.1 güncellemesi resmi olarak kullanıma sunuldu. Yazılım güncellemesini hemen yükleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

Yeni iPhone modelleriyle kullanıma sunulan iOS 12'ye ilk güncelleme geldi. Yeni güncellemenin adı ise 12.0.1 olarak açıklandı. Bu yeni güncelleme bir dizi yenilik getirirken bazı sorunları da çözüyor.
iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

Bazı yenilikler ve güncellemeler içeren yeni iOS sürümü herkesin kullanımına sunuldu. Cihaza göre değişmekle beraber yaklaşık olarak 100 MByte yer kaplayan yeni sürüm, önemli ağırlıklı olarak iPhone Xs modellerinde yaşanan sorunları gideriyor.
iPhone Xs şarj sorunu çözülüyor

Yeni güncelleme ile iPhone Xs modellerinde görülen ve ekran kapalıyken şarj olmama sorunu gideriliyor. Ayrıca yine iPhone Xs modellerinde yaşanan Wi-Fi ağralara 5 GHz yerine 2.4 Ghz frekansından bağlanma sorunu da bu yeni güncelleme ile düzeltiliyor. Tüm bunlara ek olarak iPad klavyesinde bulunan ".?123" tuşu da eski konumuna getiriliyor. Sadece bu 3 sorunu düzelten yeni güncelleme uyumlu olan tüm Apple cihazlarına ücretsiz olarak yüklenebilecek.
iOS 12.0.1 hangi cihazlara yüklenebiliyor?

iOS 12’nin ilk güncellemesini alan Apple modelleri ise aşağıda yer alıyor:

iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X

iOS 12.0.1 nasıl yüklenir?

İlk olarak iOS işletim sistemine sahip cihazınızda Ayarlar/Genel/Yazılım Güncelleme bölümüne gelmeniz gerekiyor. Ardından burada 12.0.1 (eğer halen iOS 12 sürümü yüklüyse) güncellemesini göreceksiniz. İndir ve yükle komutunu verdikten sonra yazılım iPhone ya da iPad cihazınıza yüklenecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.0.1 Apple teknoloji

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