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iOS 12.1.2 Beta güncellemesini yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modellerindeki kritik hataları çözmek için elini çabuk tutan Apple, 2019 bitmeden iOS 12.1.2 güncellemesini yayınlayabilir.

iOS 12.1.2 Beta güncellemesini yayınladı

Cupertino merkezli Apple, geçtiğimiz günlerde bir çok hatanın giderildiği ve iPhone Xr modeline yeni özellikler eklediği iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak iOS 12.1.1 sürümünde bazı kullanıcıların özellikle hücresel veri bölümünde sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. iOS 12.1.1 ile hücresel veri bağlantısının kafasına göre bağlantı kurması Apple’ın bir hamle daha yapmasına neden oldu.

Apple, bugün geliştiriciler için iOS 12.1.2 Beta güncellemesini apar topar yayınladı. Hiçbir yenilik ile gelmeyen bu güncelleme sistemdeki kritik hataları çözüyor. Aralık ayı bitmeden herkesin indirimine sunulmasını beklediğim iOS 12.1.2 güncellemesini, çıktığınıda mutlaka yüklemelisiniz. Özellikle de iPhone Xr veya iPhone Xs kullanıyorsanız.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.1.2’nin ilk beta sürümünü; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.1.2 Beta güncellemesini alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.1.2 Beta iPhone Apple

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