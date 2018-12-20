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iOS 12.1.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Apple, iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde yaşanan hücresel veri sorununu çözmek için bugün iOS 12.1.2 güncellemesini yayınladı. iOS 12.1.2 ile düzeltilen hatalar haberimizde yer alıyor.

iOS 12.1.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Cupertino merkezli firma, geçtiğimiz günlerde iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlamıştı. Yeni özelliklerle gelen iOS 12.1.1 sürümü bazı sorunları da beraberinde getirmişti. iOS 12.1.1 ile iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde hücresel veri bölümünde kopmalar yaşanıyordu.

Apple, bugün bu sorunları çözmek ve eSIM desteğini yeni iPhone modellerine sunmak için güncelleme yayınladı. iOS 12.1.2 güncellemesi sadece yeni iPhone sahiplerini ilgilendiriyor gibi görünse de, diğer modellerde de yaşanan güvenlik açıkları bu güncelleme ile kapatılıyor.

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max için eSIM etkinleştirme ile ilgili sorunları gideriyor.

Türkiye’de iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max için hücresel bağlantıyı etkileyebilen bir sorunu ele alıyor.

Güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce tüm uygulamaları kapatın ve şarjınızın yüzde 80’den fazla olmasına dikkat edin. Son olarak iTunes üzerinden ne olur ne olmaz diye yedek almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.1.2 Apple güncelleme

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