iOS 12.1.2’nin yeni sürümü nasıl yüklenir?

Cupertino merkezli firma, geçtiğimiz günlerde iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr modellerinde yaşanan hücresel veri sorununu çözmek için iOS 12.1.2 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak Apple, bu sürümün yeni bir versiyonunu bugün indirime sundu. Ancak bu yeni versiyon maalesef ki 12.1.2 sürümünü yükleyenlere direkt iPhone üzerinden kurulamıyor.

Muhtemelen sistemdeki kritik bir hatayı düzeltmek için yayınlanan bu yeni versiyonu, daha önce 12.1.2 yüklemişseniz sadece iTunes üzerinden indirebiliyorsunuz. 12.1.2 sürümünü yüklediyseniz bu güncelleme Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünde görünmeyecektir.

iPhone veya iPad’inizi yeni versiyona yükseltmek için; iPhone’u iTunes’a bağlayın. Şarjınızın yüzde 70’ten fazla olduğundan emin olun. Daha sonra iTunes>iPhone>Güncellemeleri Denetle bölümünden yeni sürümü indirin. Yaklaşık 3.33GB büyüklüğündeki güncelleme indikten sonra cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Apple’ın neden böyle bir hamle yaptığı henüz bilinmiyor. Keşke böyle yapmak yerine direkt iOS 12.1.3 güncellemesi herkesin beğenisine OTA üzerinden sunulsaydı. Bakalım önümüzdeki güncellemeler ile iOS’e yeni özellikler eklenecek mi?

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