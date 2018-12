iOS 12.1.2 Public Beta güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple, iOS 12.1.1 güncellemesi ile bazı iPhone modellerinin hücresel veri bölümünde sorun yaşamasına neden olmuştu. Bu sorunun dile getirilmesinin ardından Cupertino merkezli dev önce geliştiricileri için iOS 12.1.2 Beta, bugün ise herkesin yükleyebileceği Public Beta güncellemesini yayınladı.

Eğer iPhone Xr veya iPhone Xs modellerinden birine sahipseniz ve hücresel veri bölümünde sorun yaşıyorsanız, güncellemeyi aşağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemine geçmeden önce cihazınızın yedeğini mutlaka iTunes üzerinden almayı unutmayın.

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.1.2’nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

