Apple, geçtiğimiz gün iPhone Xs ve iPhone Xr modellerinde yaşanan hücresel veri sorununu çözmek için apar topar iOS 12.1.2 güncellemesini yayınlamıştı. Daha beta aşamalarının bitmediği bu güncellemenin zoraki yayınlanmasının ardından bugün ise iOS 12.1.3 Beta yayınlandı.

iOS 12.1.3 Beta ile yeni animasyon!



Şimdilik sadece geliştiricilerin beğenisine sunulan iOS 12.1.3‘ün ilk beta sürümü ile bir yenilik gelmiyor. Bu güncelleme ile Apple’ın Çin’de satmış olduğu iPhone modellerinde uygulamaları zorla kapatma animasyonu değişiyor.

Sadece Çin’de satılan iPhone’larda uygulamaları kapatmak için; uygulama değiştiricisinde yukarı kaydırmak yerine uygulamaya basılı tutuyorsunuz.

Bu yeni animasyonun patent olaylarından dolayı sadece Çin’e özel olacağını belirtelim. Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.1.3’ün ilk Beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Ancak bu sürüm ile hiçbir yenilik gelmediği ve güvenlik açıkları kapatılmadığı için yüklemenizi tavsiye etmiyoruz.