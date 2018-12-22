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iOS 12.1.3 Beta yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

iOS 12.1.2’nin ardından Cupertinolu firma şimdi de iOS 12.1.3 Beta güncellemesini indirime sundu. Peki, iOS 12.1.3 Beta neden sunuldu? Sistemde hala hatlar mı var? İşte güncelleme ile yapılan değişiklikler.

iOS 12.1.3 Beta yayınlandı

Apple, geçtiğimiz gün iPhone Xs ve iPhone Xr modellerinde yaşanan hücresel veri sorununu çözmek için apar topar iOS 12.1.2 güncellemesini yayınlamıştı. Daha beta aşamalarının bitmediği bu güncellemenin zoraki yayınlanmasının ardından bugün ise iOS 12.1.3 Beta yayınlandı.

iOS 12.1.3 Beta ile yeni animasyon!

Şimdilik sadece geliştiricilerin beğenisine sunulan iOS 12.1.3‘ün ilk beta sürümü ile bir yenilik gelmiyor. Bu güncelleme ile Apple’ın Çin’de satmış olduğu iPhone modellerinde uygulamaları zorla kapatma animasyonu değişiyor.

Sadece Çin’de satılan iPhone’larda uygulamaları kapatmak için; uygulama değiştiricisinde yukarı kaydırmak yerine uygulamaya basılı tutuyorsunuz.

Bu yeni animasyonun patent olaylarından dolayı sadece Çin’e özel olacağını belirtelim. Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.1.3’ün ilk Beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Ancak bu sürüm ile hiçbir yenilik gelmediği ve güvenlik açıkları kapatılmadığı için yüklemenizi tavsiye etmiyoruz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme

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