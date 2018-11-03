iOS 12.1 güncellemesiyle iPhone'lar nasıl etkilendi?

Apple'ın dün dağıtmaya başladığı iOS 12.1 güncellemesi, grup FaceTime görüşmeleri ve onlarca yeni emoji'yi iPhone'a getirdi. Güncellemede pek bahsedilmeyen bir yeniliğin daha olduğu, tartışmalı "performans yavaşlatma" işlevinin eklendiği anlaşıldı. Bu özellik iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X'e geldi.

Apple o iPhone'ları yavaşlattı! İşte çözümü

1 / 19 Ancak işin en ilginç yanı ise Apple'ın işlevi gizlice değil açıkça sunması ve isterseniz devre dışı bırakmanıza izin vermesi.

2 / 19 iPhone'unuzun yavaşlıktan sürünmesini istemiyorsanız, Settings > Battery > Battery Health altında Peak Performance Capability'nin altında yazan mesaja bakın. Burada devre dışı bırakma işlevini yalnızca piliniz eskidiyse görebildiğinizi söyleyelim.

3 / 19 iOS 12.1 ile gelen yenilikler Yeniliklerden en dikkat çekeni eSIM özelliği oldu. Söz konusu özellik sayesinde Apple, sanal sim kart desteği sayesinde telefonlarını çift SIM kart desteği sağlıyor.

4 / 19 iOS 12 ile söz verilen ancak ertelenen Grup FaceTime ile aynı anda 32 kişinin sesli ve görüntülü olarak bir arada görüşmesi mümkün olacak.

5 / 19 Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte merakla beklenen 70 yeni emoji de kullanıcılara sunuldu.

6 / 19 Peki iOS 12.1 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?

7 / 19 İşte güncelleme alacak modeller iPhone SE iPhone 5S

8 / 19 iPhone SE iPhone 5S

9 / 19 iPhone 6

10 / 19 iPhone 6S

11 / 19 iPhone 6S Plus

12 / 19 iPhone 7

13 / 19 iPhone 7 Plus

14 / 19 iPhone 8

15 / 19 iPhone 8 Plus

16 / 19 iPhone X

17 / 19 iPhone XS

18 / 19 iPhone XS Max