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iOS 12 Beta 9 kullanıma sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Apple'ın halen geliştirme aşamasında olduğu yeni işletim sistemi iOS 12 Beta 9 yayınlandı.

iOS 12 Beta 9 kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirme aşamasında olan ve eylül ayında nihai sürümü ile kullanıma sunulacak olan iOS 12 işletim sisteminin iOS 12 Beta 9 kodlu yeni betası yayınlandı. Hızına yetişilmeyen Apple, bu yeni sürüm ile 2 haftada 3 Beta yayınlamış oldu.

iOS 12 Beta 9 yayınlandı!

Son yayınlanan Beta sürümlerinde sorunlar yaşayan Apple, 2 haftada 3 Beta sürümünü kullanıma sunarak hatalarını gidermeye çalışıyor. Bugüne kadar bu kadar hızlı Beta sürümü yayınlamayan Apple, sadece geliştiricilerin kullanabileceği bu sürümle bazı güncellemeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 300 MB yer büyüklüğünde olan ve iPhone ve iPad üzerinde geliştiriciler tarafından kullanılabilen güncellemede büyük bir yenilik görünmüyor. Ancak Apple cephesinden yapılan açıklamada bazı düzeltmelerin yapıldığı belirtildi.

iOS 12 Beta 9 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 9 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 9'yı cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

iOS 12 hangi cihazları destekliyor?

Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:

iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X

iOS 12 ne zaman gelecek?

Yeni işletim sisteminin eylül ayından itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modellerini eylül ayında tanıtacak ve işletim sistemi de bu modellerle beraber güncellenecek. Apple'ın bu yıl hem yeni iPhone 9 modellerini hem de iPhone X ailesinin yeni üyelerini tanıtması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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