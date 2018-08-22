iOS 12 Beta 9 kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirme aşamasında olan ve eylül ayında nihai sürümü ile kullanıma sunulacak olan iOS 12 işletim sisteminin iOS 12 Beta 9 kodlu yeni betası yayınlandı. Hızına yetişilmeyen Apple, bu yeni sürüm ile 2 haftada 3 Beta yayınlamış oldu.

iOS 12 Beta 9 yayınlandı!



Son yayınlanan Beta sürümlerinde sorunlar yaşayan Apple, 2 haftada 3 Beta sürümünü kullanıma sunarak hatalarını gidermeye çalışıyor. Bugüne kadar bu kadar hızlı Beta sürümü yayınlamayan Apple, sadece geliştiricilerin kullanabileceği bu sürümle bazı güncellemeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 300 MB yer büyüklüğünde olan ve iPhone ve iPad üzerinde geliştiriciler tarafından kullanılabilen güncellemede büyük bir yenilik görünmüyor. Ancak Apple cephesinden yapılan açıklamada bazı düzeltmelerin yapıldığı belirtildi.

iOS 12 Beta 9 nasıl yüklenir?



iOS 12 Beta 9 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 9'yı cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.