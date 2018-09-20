Apple'ın mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi iOS 12 birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Birkaç ay süren Beta aşamasından sonra 17 Eylül'de kullanımı sunulan işletim sisteminde ortaya çıkan bir hata kullanıcıların saçını başını yolduruyor.

iOS 12'de H harfi hatası saç baş yolduruyor!

Kısa süre önce kullanıma sunulan ve milyonlarca kişi tarafından cihazlarına yüklenen iOS 12'de rehber bölümünde H harfi bulunmuyor. Bu yüzden H harfi ile başlayan isimler hızlı erişim sağlayan alfabe sıralamasında görünmüyor. Ancak kişiler arasında ilerlediğinizde bu isimleri görebiliyorsunuz.

Hatanın sebebi bilinmiyor ve Apple bu konuda resmi bir açıklama da yapmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak küçük bir güncelleme ile hatanın kapatılacağı da düşünülüyor. O güncelleme gelene kadar işletim sistemini kullananlar rehberde eliniz ile ilerleyerek H harfi ile başlayan isimleri görebilir.

Kaynak: Teknolojioku

