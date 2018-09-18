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iOS 12 güncellemesi alacak modeller!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

iOS 12 güncellemesi bugün iPhone, iPad ve iPod touch sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Peki, iOS 12 güncellemesi Türkiye’de saat kaçta yayınlanacak? İşte iOS 12’nin ülkemizde yayınlanacağı saat.

iOS 12 güncellemesi alacak modeller!

Apple, geçtiğimiz hafta yeni iPhone’larını tanıttığı etkinlikte iOS 12 için nihayet tarih vermişti. Toplamda tam 12 Beta sürümü atlatan iOS 12, bugün tüm dünyada indirime sunulacak. iOS 11’deki saç baş yolduran hataları kapattığını söyleyen Apple, iOS 12 ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.

İlk olarak beta aşamalarında bile stabil bir deneyim sunan iOS 12’yi yüklemeden önce neler yapmanız gerektiğine ve güncellemeyi alacak modellere değiniyoruz.

iOS 12’yi yüklemeden önce iTunes üzerinden mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Yedek alma işlemi bittikten sonra güncellemeyi OTA yerine yine iTunes’tan indirmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 80’in üzerinde olduğuna emin olun. Açık tüm uygulamları kapatın ve cihazınızı ne olur ne olmaz uçak moduna alın.

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

iOS 12, 17 Eylül 2018 yani bugün Türkiye saati ile 20:00‘da indirime sunulacak. Sunucularda yoğunluk olacağı için güncellemeyi bir gün sonra veya gece geç saatlerde yüklemenizde fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPad güncelleme

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