iOS 12 güncellemesi alacak modeller!

Apple, geçtiğimiz hafta yeni iPhone’larını tanıttığı etkinlikte iOS 12 için nihayet tarih vermişti. Toplamda tam 12 Beta sürümü atlatan iOS 12, bugün tüm dünyada indirime sunulacak. iOS 11’deki saç baş yolduran hataları kapattığını söyleyen Apple, iOS 12 ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.
İlk olarak beta aşamalarında bile stabil bir deneyim sunan iOS 12’yi yüklemeden önce neler yapmanız gerektiğine ve güncellemeyi alacak modellere değiniyoruz.
iOS 12’yi yüklemeden önce iTunes üzerinden mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Yedek alma işlemi bittikten sonra güncellemeyi OTA yerine yine iTunes’tan indirmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.
Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 80’in üzerinde olduğuna emin olun. Açık tüm uygulamları kapatın ve cihazınızı ne olur ne olmaz uçak moduna alın.
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iOS 12, 17 Eylül 2018 yani bugün Türkiye saati ile 20:00‘da indirime sunulacak. Sunucularda yoğunluk olacağı için güncellemeyi bir gün sonra veya gece geç saatlerde yüklemenizde fayda var.
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