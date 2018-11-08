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iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik ne?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:44 | Son Güncelleme

iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik bugün ortaya çıktı. Reddit sayesinde ortaya çıkan iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik sayesinde, iPhone’da müzik deneyimi seviye atlıyor. Peki, bu özellik ile müzik konusunda nasıl bir iyileştirme yapılıyor?

iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik ne?

Apple, geçtiğimiz aylarda yayınladığı iOS 12 güncellemesi ile birçok yeniliği kullanıma sunmuş ve bu yenilikleri tek tek güncelleme notlarında açıklamıştı. Ancak Cupertinolu teknoloji devinin yeni bir özelliği sisteme eklediği ve bunu duyurmadığı ortaya çıktı.

Reddit’te ortaya çıkan bilgiye göre; iPhone’da müzik deneyimi seviye atlıyor. Son iOS güncellemesini yükleyen bir kullanıcı, iPhone ve iPad’in Hi-Res müzik dosyalarını direkt olarak Müzik uygulamasından oynatılabildiğini keşfetti.

Yüksek çözünürlüklü (Hi-Res) AIFF türündeki müzik dosyasını iTunes ile iPhone’a yükleyen kullanıcı bu dosyanın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.
App Store‘da 48 Khz yani yüksek çözünürlüklü FLAC ve AIFF türündeki dosyaları açabilen onlarca kaliteli uygulama yer alıyordu. Ancak Müzik uygulamasının direkt olarak bu dosyaları oynatabilmesi daha sağlıklı bir performans sunulmasını sağlıyor.

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından gözler Apple Music’e çevrildi. Bildiğiniz gibi Hi-Res çevrimiçi müzik servisi olarak Tidal ve Qobuz piyasayı domine etmiş durumda. Eğer Apple, Spotify’a karşı ezici bir üstünlük kurmak istiyorsa AIFF formatında yüksek çözünürlüklü müzik formatına geçiş yapmalı. Muhtemelen iOS 12 ile yapılan yenilik de bunun habercisi olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Apple

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