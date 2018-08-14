iOS 12'nin en dikkat çeken özelliği bu modellerde çalışmayacak

iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.

Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

14 / 15 iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?

Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.