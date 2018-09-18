iOS 12 yayımlandı işte yeni özellikler ve uyumlu modeller

İşte iOS 12 ile gelen yenilikler ve uyumlu cihazların listesi.

iOS 12 yayınlandı!

1 / 24 iOS 12 ile Apple, daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklandı. Sonuç olarak, kullanıcılar eski iOS cihazlarda bile önemli performans iyileştirmeleri görecek gibi görünüyor. Güncelleme ayrıca Ölçü ve Kısayollar uygulamaları ve ARKit 2 de dahil olmak üzere yeni özelliklerle dolu.

2 / 24 Screen Time, iOS 12 ile birlikte tanıtıldı. Bu özellik, cihazlarınızda ne kadar zaman harcadığınızı ve nasıl yapacağınızı izlemenize olanak tanıyor. Ayrıca, çocuklarınızın cihazlarında neler yaptığını izlemenize izin veren bir ebeveyn özelliği de bulunmaktadır.

3 / 24 İşte diğer iOS 12 özellikleri

4 / 24 -iBooks'un yerini Apple Books uygulaması aldı.

5 / 24 -Mesajlar uygulaması artık kişiselleştirilmiş Memoji'yi ve ayrıca Koala, Tiger, Ghost ve T-Rex gibi dört yeni Animoji'yi içeriyor.

6 / 24 -Fotoğraflar uygulaması tamamen yeni bir "Sizin İçin" bölümü sunuyor.

7 / 24 -Bildirimler gruplandırılmış ve bir "yönet" sekmesine sahip.

8 / 24 -Yatmadan önce Rahatsız Etmeyin, bildirimlerin gece nasıl alınacağını yönetmenizi sağlıyor.

9 / 24 -Safari artık Akıllı İzleme Önleme'yi içeriyor. Bu özellik sayesinde, sosyal medyayı "beğen" ve "paylaş" düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz.

10 / 24 -Haritalar uygulaması artık birinci taraf verilerini içermektedir.

11 / 24 -CarPlay artık üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını çalıştırabilme özelliğine sahiptir.

12 / 24 -iPad artık orijinal olarak iPhone X ile başlatılan hareketleri içerir.

13 / 24 İşte iOS 12 ile uyumlu cihazlar iPhone XS iPhone XS Max

14 / 24 iPhone XR iPhone X

15 / 24 iPhone 8 iPhone 8 Plus

16 / 24 iPhone 7 iPhone 7 Plus

17 / 24 iPhone 6s iPhone 6s Plus

18 / 24 iPhone 6 iPhone 6 Plus

19 / 24 iPhone SE iPhone 5s

20 / 24 12,9 inç iPad Pro 2. nesil 12,9 inç iPad Pro 1. nesil

21 / 24 10,5 inç iPad Pro 9.7 inç iPad Pro

22 / 24 iPad 6. nesil iPad 5. nesil

23 / 24 iPad Air 2 iPad Air