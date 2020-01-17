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  4. iOS 13.3.1 Public Beta 2 bakalım neler getiriyor?

iOS 13.3.1 Public Beta 2 bakalım neler getiriyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Apple, bugün hem geliştiricileri hem de herkes için iOS 13.3.1 Beta 2 güncellemesini OTA üzerinden yayınlandı. 2020’nin ilk betası olan bu sürüm ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü gideriliyor.

iOS 13.3.1 Public Beta 2 bakalım neler getiriyor?

iCloud’da yaşanan sorunların tamamını çözen Apple, iOS 13.3.1’in nihai sürümü için biraz daha bekletecek gibi görünüyor.
Şubat ayında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 13.3.1’in final sürümü yine yenilikler ile gelmeyecek. Apple, Haziran ayında tanıtacağı iOS 14 güncellemesine kadar yenilik sunmak yerine stabilite ve performansa odaklanacak.

Herkese açık sürümü yüklemeden önce iPhone’unuzun yedeğini mutlaka iTunes ile almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu sürümü beğenmez veya sorun yaşarsanız geri dönüş için ya bu yedeği kullanacak ya da cihazı komple sıfırlamak zorunda kalacaksınız.

iOS 13.3.1 PUBLIC BETA 2 NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

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iPhone iOS 13.3.1 Public Beta 2 Apple

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