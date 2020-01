iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

OTA üzerinden sunulan bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi bir ara sürüm olacak. Bu yüzden de yenilikler kullanıcılara sunulmayacak. iOS’te yaşanan sorunları çözmeye odaklanan Apple, asıl yeniliklerini Haziran ayında WWDC 20 etkinliğinde tanıtacağı iOS 14 sürümüne saklıyor.

Şubat sonuna doğru nihai sürümünün yayınlanmasını beklediğimizi iOS 13.3.1 güncellemesini isterseniz şimdiden test edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka iTunes/Finder üzerinden yedek almayı ihmal etmeyin. Beta sürümünü beğenmezseniz geri dönüş için bu yedek lazım olacak.

IOS 13.3.1 PUBLIC BETA 3 NASIL YÜKLENİR?



1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.