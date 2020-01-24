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iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz yılın son günlerinde başladığı iOS 13.3.1 sürümünün testlerine hız kesmeden devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi bugün de geliştiricileri için iOS 13.3.1 Beta 3 ve herkesin yükleyebileceği Public Beta 3 sürümlerini indirime sundu.

iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

OTA üzerinden sunulan bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi bir ara sürüm olacak. Bu yüzden de yenilikler kullanıcılara sunulmayacak. iOS’te yaşanan sorunları çözmeye odaklanan Apple, asıl yeniliklerini Haziran ayında WWDC 20 etkinliğinde tanıtacağı iOS 14 sürümüne saklıyor.

Şubat sonuna doğru nihai sürümünün yayınlanmasını beklediğimizi iOS 13.3.1 güncellemesini isterseniz şimdiden test edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka iTunes/Finder üzerinden yedek almayı ihmal etmeyin. Beta sürümünü beğenmezseniz geri dönüş için bu yedek lazım olacak.

IOS 13.3.1 PUBLIC BETA 3 NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ ALAN IPHONE MODELLERİ

iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 13.3.1 public beta 3

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