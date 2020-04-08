iOS 13.4.1 yayınlandı! İşte iOS 13.4.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.4.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.4'ü geçtiğimiz haftalarda yayınlayan Apple, kullanıcılardan geri dönüşler almaya başlamıştı. Bu anlamda geri dönüşlerden de yola çıkarak iOS 13.4.1 güncellemesini hazırlayan ve herhangi bir beta süreciyle vakit kaybetmeyen Apple, iOS 13.4.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı.

İŞTE İOS 13.4.1 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 13.4 kullanıcıları, daha eski iOS sürümü kullanan iPhone ve daha eski MacOS sürümü kullanan Mac ile FaceTime aramaları yapamıyordu. Kullanıcılar aramalara katılamamaktaydı. Bu hata iOS 13.4.1 ile düzeltilmiş durumda.

iPhone kullanıcılarının eli ayağı olan hızlı eylemler menüsü, iOS 13.4 ile kararlı bir şekilde çalışmamaktaydı. Bazı kullanıcıların Bluetooth'u seçmesine izin vermeyen bu ayarlar hatası, iOS 13.4.1 ile giderilen diğer bir hata oldu.

İOS 13.4.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 13.4.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?