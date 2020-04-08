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iOS 13.4.1 yayınlandı! İşte iOS 13.4.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.4.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.4.1 güncellemesini iPhone'lar için yayınladı. iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S ve iPhone SE gibi akıllı telefon modellerinin aldığı yeni iOS 13.4.1 güncellemesi iOS 13.4 ile ortaya çıkan pek çok hatayı gideriyor. Peki iOS 13.4.1 güncellemesinin getirdiği yenilikler neler? Gelin hep beraber bakalım.

iOS 13.4.1 yayınlandı! İşte iOS 13.4.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.4.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.4'ü geçtiğimiz haftalarda yayınlayan Apple, kullanıcılardan geri dönüşler almaya başlamıştı. Bu anlamda geri dönüşlerden de yola çıkarak iOS 13.4.1 güncellemesini hazırlayan ve herhangi bir beta süreciyle vakit kaybetmeyen Apple, iOS 13.4.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı.

İŞTE İOS 13.4.1 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 13.4 kullanıcıları, daha eski iOS sürümü kullanan iPhone ve daha eski MacOS sürümü kullanan Mac ile FaceTime aramaları yapamıyordu. Kullanıcılar aramalara katılamamaktaydı. Bu hata iOS 13.4.1 ile düzeltilmiş durumda.
iPhone kullanıcılarının eli ayağı olan hızlı eylemler menüsü, iOS 13.4 ile kararlı bir şekilde çalışmamaktaydı. Bazı kullanıcıların Bluetooth'u seçmesine izin vermeyen bu ayarlar hatası, iOS 13.4.1 ile giderilen diğer bir hata oldu.

iOS 13.4.1

İOS 13.4.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

İOS 13.4.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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