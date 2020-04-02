iOS 13.4.5 Beta neler sunacak?

Apple, Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğini online olarak düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak olan iOS 14 sürümüne kadar sisteme büyük bir yenilik eklenmeyecek. Bu yüzden bu sürüm ile birlikte sisteme sadece Apple Music’teki bir şarkıyı Instagram Hikayeler bölümünde paylaşma özelliği ekleniyor.

iOS 13.4.5 BETA NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme ile birlikte ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yaklaşık 3.65 GB büyüklüğündeki güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı sakın unutmayın. Aksi durumda bu sürümü beğenmezseniz geri dönüş için iPhone’u sıfırlamanız gerekecek.

İOS 13.4.5 NE ZAMAN GELECEK?

Bu güncelleme herkesin beğenisine ise muhtemelen Mayıs ayının ortasında indirime sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise Public Beta sürümünün yayınlanacağını düşünüyoruz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

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