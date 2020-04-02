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iOS 13.4.5 Beta neler sunacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yenilikler ile gelen iOS 13.4 güncellemesini yayınlanmıştı. Yenilikler ile dolup taşan bu güncellemenin ardından bugün sürpriz bir şekilde geliştiriciler için iOS 13.4.5 Beta güncellemesi sunuldu.

iOS 13.4.5 Beta neler sunacak?

Apple, Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğini online olarak düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak olan iOS 14 sürümüne kadar sisteme büyük bir yenilik eklenmeyecek. Bu yüzden bu sürüm ile birlikte sisteme sadece Apple Music’teki bir şarkıyı Instagram Hikayeler bölümünde paylaşma özelliği ekleniyor.

iOS 13.4.5 BETA NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme ile birlikte ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yaklaşık 3.65 GB büyüklüğündeki güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı sakın unutmayın. Aksi durumda bu sürümü beğenmezseniz geri dönüş için iPhone’u sıfırlamanız gerekecek.

İOS 13.4.5 NE ZAMAN GELECEK?

Bu güncelleme herkesin beğenisine ise muhtemelen Mayıs ayının ortasında indirime sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise Public Beta sürümünün yayınlanacağını düşünüyoruz.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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Apple ios iOS 13.4.5 Beta iOS 13.4.5 iPhone

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