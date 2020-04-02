iOS 13.4.5 Beta neler sunacak?

Apple, Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğini online olarak düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak olan iOS 14 sürümüne kadar sisteme büyük bir yenilik eklenmeyecek. Bu yüzden bu sürüm ile birlikte sisteme sadece Apple Music’teki bir şarkıyı Instagram Hikayeler bölümünde paylaşma özelliği ekleniyor.
Güncelleme ile birlikte ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yaklaşık 3.65 GB büyüklüğündeki güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı sakın unutmayın. Aksi durumda bu sürümü beğenmezseniz geri dönüş için iPhone’u sıfırlamanız gerekecek.
Bu güncelleme herkesin beğenisine ise muhtemelen Mayıs ayının ortasında indirime sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise Public Beta sürümünün yayınlanacağını düşünüyoruz.
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