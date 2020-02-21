iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

Bildiğiniz gibi Haziran 2019’da iCloud’da klasör paylaşma özelliğinin geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özellik hala gelmemişti. Apple, bu sürüm ile eskiden söz verdiği yenilikleri kullanıma sunmaya başladı diyebiliriz.
Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın. Son olarak iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.
CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
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