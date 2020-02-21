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iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

iOS 13.4 Beta 2 karşımıza çıktı. WWDC 20 etkinliğinde tanıtılacak iOS 14’e kadar büyük bir yenilik sunmayacak olan Apple, bu süreçte daha önce söz verdiği yenilikleri sunacak.

iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

Bildiğiniz gibi Haziran 2019’da iCloud’da klasör paylaşma özelliğinin geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özellik hala gelmemişti. Apple, bu sürüm ile eskiden söz verdiği yenilikleri kullanıma sunmaya başladı diyebiliriz.
Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın. Son olarak iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.

iOS 13.4 Beta 2 ile gelen yenilikler

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.
Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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ios iPhone iOS 13 iOS 13.4 iOS 13.4 Beta 2 Apple

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