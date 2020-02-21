iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

Bildiğiniz gibi Haziran 2019’da iCloud’da klasör paylaşma özelliğinin geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özellik hala gelmemişti. Apple, bu sürüm ile eskiden söz verdiği yenilikleri kullanıma sunmaya başladı diyebiliriz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın. Son olarak iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.

iOS 13.4 Beta 2 ile gelen yenilikler

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

Galaxy Z Flip parçalarına ayrıldı!



