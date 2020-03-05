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iOS 13.4 Beta 4 ne gibi yenilikler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Geliştiricileri üzerinde iOS 13.4 güncellemesini 1 ay önce test etmeye başlayan Apple, bugün karşımıza Beta 4 ile çıktı. Yeni sürümle birlikte Beta 3 ile sunulan yeniliklerden başka yenilik gelmiyor. Bu sürüm ile sistemdeki sorunlar çözülüyor ve stabilitede iyileştirmeler yapılıyor.

iOS 13.4 Beta 4 ne gibi yenilikler sunuyor?

iOS 13.4’ün Apple için bir dönüm noktası olacağını belirtelim. Bildiğiniz gibi macOS’te sistem çöktüğünde yeni yazılımı yüklemek için kurtarma modunda Mac’i açmanız ve internete bağlamanız yeterli oluyor. Sistem otomatik olarak son güncel sürümü indirip Mac’e yüklüyor. Bu sistemin neredeyse aynısı iOS’e gelecek.

OS Recovery olarak isimlendirilen bu mod sayesinde iPhone veya iPad çöktüğünde PC’ye gerek kalmadan kurtarma modunda direkt internete bağlayıp güncel yazılımı indirebileceksiniz.

iOS 13.4 BETA 4 İLE GELEN YENİLİKLER

  • Sistemde yaşanan sorunlar çözüldü.
  • OS Recovery modu eklendi.
  • iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.
  • Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
  • TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
  • 9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
  • CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
  • Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
  • Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştirildi.
  • CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.
  • watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
  • Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
  • Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

iOS 13.4 BETA 4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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