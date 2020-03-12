iOS 13.4 Beta 5 güncelleme ile gelen yenilikler

Nisan başında herkes için yayınlanması beklediğimiz iOS 13.4 güncellemesi yenilikler ile gelecek. Güncelleme ile gelecek olan yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım bu yeniliklerden hoşunuza gidecek olanı var mı?

İOS 13.4 İLE GELECEK YENİLİKLER

Sistemde yaşanan sorunlar çözüldü.

OS Recovery modu eklendi.

iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştirildi.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

iOS 13.4 Beta 5 ile geliştiricilerinin karşısına çıkan Apple, bu sürümde performans ve stabilite iyileştirmeleri yapıyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta’yı indirip yükleyebilirsiniz. Beta sürümü yüklemeden önce Finder/iTunes yardımı ile iPhone’un yedeğini mutlaka almanızda fayda var.

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

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