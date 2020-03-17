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iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Apple, uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 13.4‘ü test ediyordu. Bir takım yenilikler ile gelen bu güncelleme, Çin‘i yakından ilgilendiriyor. Bu güncelleme ile birlikte Çin’de AliPay için Apple Pay ve Cüzdan özellikleri kullanılabilir olacak.

iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

Alibaba, bugün yayınladı afiş ile bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Bu sayede iOS 13.4 çıkış tarihi de resmi olarak doğrulanmış oldu.

Alibaba’nın yayınladığı afişe göre; iOS 13.4 güncellemesi 17 Mart 2020 tarihinde iPhone sahiplerinin beğenisine sunulacak. Bu tarihte ayrıca iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 ve macOS 10.15.4 güncellemeleri de yayınlanacak. Peki, yeni iOS güncellemesi ile sisteme ne gibi yeni özellikler eklenecek?

Güncelleme OTA üzerinden yayınlandığında yüklemenizi ve yüklemeden önce de şarjınızın yüzde 80’in üzerinde olmasına dikkat etmeyi unutmayın. Ayrıca iPhone’unuzda önemli veriler varsa bunları da yedeklemeyi ihmal etmeyin.

iOS 13.4 ile gelecek yenilikler

Sistemde yaşanan sorunlar çözüldü.

OS Recovery modu eklendi.

iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştirildi.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS 13.4 Apple güncelleme ios

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