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iOS 13.4 Public Beta 2 sürümünü iPhone ve iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Bir dizi yenilik ile gelen iOS 13.4 sürümünün Public Beta’sı yayınlandı. Herkesin yükleyebileceği bu sürümün oldukça stabil çalıştığı söyleniyor.

iOS 13.4 Public Beta 2 sürümünü iPhone ve iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

Biz de sizlere güncelleme ile gelen yenilikleri ve güncellemeyi nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. Güncellemeyi yüklemeden önce mevcut iOS sürümünüzü iTunes/Finder yardımı ile “şifreli” olarak yedeklemenizi öneriyoruz. Bu yeni sürümü beğenmezseniz geri dönüş için bu yedeğe ihtiyacınıza olacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri iOS 13.4 Public Beta ile gelen yenilikler ve nasıl yükleneceği ile baş başa bırakalım.

  1. Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
  2. Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
  3. Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
  4. Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 13.4 Public Beta 2 ile gelen yenilikler

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS 13.4 iPhone iPad Apple güncelleme

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