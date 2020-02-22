iOS 13.4 Public Beta 2 sürümünü iPhone ve iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

Biz de sizlere güncelleme ile gelen yenilikleri ve güncellemeyi nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. Güncellemeyi yüklemeden önce mevcut iOS sürümünüzü iTunes/Finder yardımı ile “şifreli” olarak yedeklemenizi öneriyoruz. Bu yeni sürümü beğenmezseniz geri dönüş için bu yedeğe ihtiyacınıza olacak.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri iOS 13.4 Public Beta ile gelen yenilikler ve nasıl yükleneceği ile baş başa bırakalım.
iOS 13.4 Public Beta 2 ile gelen yenilikler
CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.
Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.
Güncellemeyi alan modeller
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