iOS 13.4 Public Beta güncellemesi yayınlandı

Oldukça stabil olduğu söylenen bu Public Beta güncellemesini yüklemeden önce iTunes/Finder üzerinden iPhone’unuzun yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Eğer bu sürümü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

IOS 13.4 İLE GELEN YENİLİKLER



iCloud klasör paylaşma özelliği eklendi.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

CarKey ile arabaların kilidi açılabiliyor.

macOS ve iOS uygulamaları tek bir paket ile satılabiliyor.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

IOS 13.4 PUBLIC BETA NASIL YÜKLENİR?



2.1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.