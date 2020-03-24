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iOS 13.4 yayınlandı! İşte iOS 13.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.4 güncellemesi nasıl yapılır?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 20:23 | Son Güncelleme

Apple, TSİ 20:00'da iOS 13.4 güncellemesini iPhone'lar için yayınladı. iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S ve iPhone SE gibi akıllı telefon modellerinin aldığı yeni iOS 13.4 güncellemesinin getirdiği yenilikler neler? Gelin hep beraber bakalım.

iOS 13.4 yayınlandı! İşte iOS 13.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.4 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.4 uzun bir zamandır beta sürecindeydi. Son olarak iOS 13.4 GM (Gold Master) sürümünü alan iOS 13.4, sonunda kararlı sürümüne kavuştu. iOS 13.4 TSİ 20:00'da Apple tarafından yayınlandı.

ios 13.4

İŞTE İOS 13.4 İLE GELEN YENİLİKLER

İOS 13.4 ile birlikte performans ve hız geliştirmeleri yapılırken, birçok hata da düzeltildi. Bunun dışında iOS'a yeni yetenekler de eklendi. İşte iOS 13.4 ile gelen yenilikler:
Memoji
iOS 13.4 ile gelen yeniliklerden ilki memojiler kısmında. Apple, iOS 13.4 ile kalpli gülen yüz, birbirine dayanmış eller ve eğlenen yüz olmak üzere 9 yeni memoji daha iPhone'lara ekledi.

memoj

Dosyalar
Dosyalar uygulamasına iCloud Drive klasörünü paylaşma özelliği geldi. Bu sayede iCloud’daki klasörler kullanıcılarla kolayca paylaşılabiliyor.
Mail uygulaması
Elon Musk'ın dahi eski halinden farklı olduğu konusunda eleştirdiği iPhone Mail uygulaması, geri bildirimler de dikkate alınarak yenilendi. Silme, taşıma veya yanıtlama gibi denetimler artık daha kullanışlı hale getirildi.

Mail

App Store
iOS 13.4'ün en büyük yeniliklerinden biri de Evrensel satın alma desteği oldu. Bu destek sayesinde katılımcı bir uygulama, bir kez satın alındığında diğer tüm Apple cihazlar arasında kullanılabilir oluyor. Yani uygulama destekliyorsa, o uygulamayı iPad için veya MacBook için tekrar satın almaya gerek kalmıyor.
CarPlay
Apple'ın CarPlay servisi, artık daha yetenekli. Zira yeni CarPlay API sayesinde iPhone'lar ile otomobillerin kapısını açmak mümkün hale geliyor. iPhone'lardaki NFC çipi sayesinde bazı otomobiller, anahtara gerek kalmadan sahibine kapılarını açıyor.
CarPlay'in kontrol paneli de iOS 13.4'te yenilendi. Kontrol paneli üçüncü parti navigasyon uygulamalarını da desteklemeye başladı. Ayrıca, gelen arama bilgileri de iOS 13.4 ile birlikte CarPlay'in kontrol panelinde görünüyor.
Klavye
Arapça için tahmini yazma desteği eklendi.
Arttırılmış Gerçeklik
AR Göz at, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler.

İOS 13.4 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

    İOS 13.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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