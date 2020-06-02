iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 13.5.1 güncellemesi ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 13.5.1 güncellemesi, aslında her ne kadar çıkışı sürpriz olmasa da beklenen bir güncellemeydi. Zira birçok iPhone kullanıcısı, iOS 13.5'te sorunlar yaşıyor hatta MP4 formatındaki videoları oynatamıyordu. Apple'ın da kabul ettiği bu sorunların iOS 13.5.1 güncellemesini öne çekebileceği söyleniyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.5.1 güncellemesini resmi olarak indirmeye sundu. Peki iOS 13.5.1 iPhone kullanıcılarına neler sunuyor?
iOS 13.5.1 güncellemesi, tamamen güvenlik geliştirmeleri ve hata düzeltmelerine yönelik bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, unc0ver jailbreak tarafından iOS 13.5 jailbreak işlemlerinde kullanılan güvenlik açığı Apple tarafından iOS 13.5.1 güncellemesi ile düzeltilmiş durumda. Güncelleme detaylarında MP4 oynatamama gibi sorunların düzeltildiğine dair paylaşılmış bir bilgi olmasa da, bu gibi sorunların da 44 MB boyutundaki iOS 13.5.1 ile tarihe karıştığı düşünülüyor.
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