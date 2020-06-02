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iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 13.5.1 güncellemesi ile iPhone'lara gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.5.1 güncellemesini ani bir kararla yayınladı. iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone SE 2020 gibi akıllı telefon modellerinin aldığı iOS 13.5.1 güncellemesi, yaptığı iyileştirmelerle dikkat çekiyor. İşte iOS 13.5'in detayları...

iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 13.5.1 güncellemesi ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 13.5.1 güncellemesi, aslında her ne kadar çıkışı sürpriz olmasa da beklenen bir güncellemeydi. Zira birçok iPhone kullanıcısı, iOS 13.5'te sorunlar yaşıyor hatta MP4 formatındaki videoları oynatamıyordu. Apple'ın da kabul ettiği bu sorunların iOS 13.5.1 güncellemesini öne çekebileceği söyleniyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.5.1 güncellemesini resmi olarak indirmeye sundu. Peki iOS 13.5.1 iPhone kullanıcılarına neler sunuyor?

İŞTE İOS 13.5.1'İN DETAYLARI

iOS 13.5.1 güncellemesi, tamamen güvenlik geliştirmeleri ve hata düzeltmelerine yönelik bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, unc0ver jailbreak tarafından iOS 13.5 jailbreak işlemlerinde kullanılan güvenlik açığı Apple tarafından iOS 13.5.1 güncellemesi ile düzeltilmiş durumda. Güncelleme detaylarında MP4 oynatamama gibi sorunların düzeltildiğine dair paylaşılmış bir bilgi olmasa da, bu gibi sorunların da 44 MB boyutundaki iOS 13.5.1 ile tarihe karıştığı düşünülüyor.

iOS 13.5.1 detayları

İOS 13.5.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

İOS 13.5.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.

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