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iOS 13.6 Beta 3 güncellemesi neler getiriyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz WWDC 20 etkinliğinde iOS 14 sürümünü tanıtmış ve testlerine başlamıştı. Eylül ayında nihai sürümünü yayınlayacak olan Apple, şimdi ise geliştiriciler ve herkesin yükleyebileceği iOS 13.6 Beta 3 güncellemesini indirime sundu.

iOS 13.6 Beta 3 güncellemesi neler getiriyor?

Küçük çaplı yenilikler ile gelen bu güncelleme sayesinde CarKey özelliği kullanıma sunuluyor.

CarKey özelliği sayesinde destekli otomobillerde iPhone’u anahtar niyetine kullanabiliyorsunuz. Ayrıca iMessage üzerinden arabanızın anahtarını aile üyeleriniz ile de paylaşabiliyorsunuz. iOS 14 ile geleceği söylenen bu özelliği iOS 13.6 ile gelecek olması oldukça sevindirici.

Güncelleme ile ayrıca Apple News+ Audio özelliği de ekleniyor. Ancak bu özellik ülkemizde maalesef ki kullanıma henüz sunulmuş değil. Eğer Apple geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yeni Beta sürümü indirebilirsiniz.

Geliştirici hesabınız yoksa aşağıdaki adımları uygulayarak Public Beta sürecine dahil olup güncellemeyi yine aynı yolu izleyerek yükleyebilirsiniz.

İOS 13.6 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1. Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone SE
• iPhone SE 2020
• iPod touch (7. nesil)

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