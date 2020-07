iOS 13.6 Beta 3 güncellemesi neler getiriyor?

Küçük çaplı yenilikler ile gelen bu güncelleme sayesinde CarKey özelliği kullanıma sunuluyor.

CarKey özelliği sayesinde destekli otomobillerde iPhone’u anahtar niyetine kullanabiliyorsunuz. Ayrıca iMessage üzerinden arabanızın anahtarını aile üyeleriniz ile de paylaşabiliyorsunuz. iOS 14 ile geleceği söylenen bu özelliği iOS 13.6 ile gelecek olması oldukça sevindirici.

Güncelleme ile ayrıca Apple News+ Audio özelliği de ekleniyor. Ancak bu özellik ülkemizde maalesef ki kullanıma henüz sunulmuş değil. Eğer Apple geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yeni Beta sürümü indirebilirsiniz.

Geliştirici hesabınız yoksa aşağıdaki adımları uygulayarak Public Beta sürecine dahil olup güncellemeyi yine aynı yolu izleyerek yükleyebilirsiniz.

İOS 13.6 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1. Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.