iOS 13.6 yayınlandı! İşte iOS 13.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 14'ü geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2020 etkinliğinde tanıtan Apple, iOS 13 güncellemeleri vermeye ise devam ediyor. Bu anlamda yaklaşık 6 gün önce iOS 13.6 GM (Gold Master) sürümünü yayınlayan Apple, oldukça hızlı hareket etti ve dün (15 Temmuz) akşam saatlerinde kararlı iOS 13.6 güncellemesini iPhone kullanıcılarına açtı.

İŞTE İOS 13.6 İLE GELEN YENİLİKLER

CarKey

iOS 13.6 ile iOS 14 tanıtımından aşina olduğumuz CarKey desteği, iPhone'lara eklendi. CarKey özelliği ile birlikte 2021 BMW 5 serisi gibi CarKey desteğine sahip otomobiller, iPhone ve Apple Watch aracılığıyla açılabilecek.

Belirtiler

Apple iOS 13.6 ile sağlık uygulamasında da değişiklikler yaptı. Sağlık uygulamasına 'Belirtiler' sekmesi eklendi. Bu sekme ile birlikte iOS 13.6 yüklü cihazlarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve üşüme gibi belirtiler eklenebiliyor ve üçüncül uygulamalarla ve kişilerle paylaşılabiliyor. Apple'ın bu adımı koronavirüs odaklı olarak attığını düşünen de çok. Zira, koronavirüs belirtileri de belirtiler sekmesine girilebiliyor.

Otomatik güncellemeler ve dahası

iOS 13.6 ile Apple güncellemelerin çehresini değiştirdi. Wi-Fi'den otomatik güncelleme seçeneği ekleyen Apple, böylece kullanıcılara iOS otomatik güncellemeleri konusunda bir seçenek daha verdi. Bu seçenek ile birlikte iPhone kullanıcıları Wi-Fi yoluyla otomatik güncellemelerin indirilip indirilmeyeceğine karar verebilecek. Ayrıca Apple'ın dediğine göre birçok ufak tefek güvenlik ve hataları da iOS 13.6 ile düzeltmiş durumda.