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iOS 13.6 yayınlandı! İşte iOS 13.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6 güncellemesi nasıl yapılır?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.6 güncellemesini iPhone akıllı telefonlar için yayınladı. İPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone SE 2020 gibi iPhone modellerine yüklenebilen iOS 13.6 iPhone'lara neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

iOS 13.6 yayınlandı! İşte iOS 13.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 14'ü geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2020 etkinliğinde tanıtan Apple, iOS 13 güncellemeleri vermeye ise devam ediyor. Bu anlamda yaklaşık 6 gün önce iOS 13.6 GM (Gold Master) sürümünü yayınlayan Apple, oldukça hızlı hareket etti ve dün (15 Temmuz) akşam saatlerinde kararlı iOS 13.6 güncellemesini iPhone kullanıcılarına açtı.

iOS 13.6 güncellemesi

İŞTE İOS 13.6 İLE GELEN YENİLİKLER

CarKey
iOS 13.6 ile iOS 14 tanıtımından aşina olduğumuz CarKey desteği, iPhone'lara eklendi. CarKey özelliği ile birlikte 2021 BMW 5 serisi gibi CarKey desteğine sahip otomobiller, iPhone ve Apple Watch aracılığıyla açılabilecek.

iOS 13.6-1

Belirtiler
Apple iOS 13.6 ile sağlık uygulamasında da değişiklikler yaptı. Sağlık uygulamasına 'Belirtiler' sekmesi eklendi. Bu sekme ile birlikte iOS 13.6 yüklü cihazlarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve üşüme gibi belirtiler eklenebiliyor ve üçüncül uygulamalarla ve kişilerle paylaşılabiliyor. Apple'ın bu adımı koronavirüs odaklı olarak attığını düşünen de çok. Zira, koronavirüs belirtileri de belirtiler sekmesine girilebiliyor.

Otomatik güncellemeler ve dahası
iOS 13.6 ile Apple güncellemelerin çehresini değiştirdi. Wi-Fi'den otomatik güncelleme seçeneği ekleyen Apple, böylece kullanıcılara iOS otomatik güncellemeleri konusunda bir seçenek daha verdi. Bu seçenek ile birlikte iPhone kullanıcıları Wi-Fi yoluyla otomatik güncellemelerin indirilip indirilmeyeceğine karar verebilecek. Ayrıca Apple'ın dediğine göre birçok ufak tefek güvenlik ve hataları da iOS 13.6 ile düzeltmiş durumda.

otomatik güncelleştirmeler

İOS 13.6 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

İOS 13.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 13.6 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.

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