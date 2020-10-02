iOS 14.0.1 pabucunu dama attı: Apple iOS 14'ü imzalamayı bıraktı!

iOS 14 iPhone'lara birçok yenilik getirdi kuşkusuz. Bu yeniliklere Widget desteğini, resim içinde resim özelliğini ve uygulama arşivini örnek vermek mümkün. Apple'ın Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı Time Flies etkinliğinden hemen sonra indirmeye sunduğu iOS 14, iOS 14.0.1 ile eski güncellemeler tablosundaki yerini aldı. iOS 14 tozlu raflara kaldırıldı.

İOS 14'ÜN SONU GELDİ

MacRumors'un haberine göre Apple, aldığı kararla birlikte iOS 14'ü imzalamayı bıraktı. Böylece iOS 14.0.1'den ana güncelleme iOS 14'e geri dönme şansı kalmadı. Yani iOS 14.0.1 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcılarının artık iTunes üzerinden iOS 14'e geri dönmesi söz konusu değil. Bir defa iOS 14.0.1 güncellemesi yaptıysanız ya iOS 14.0.1 kullanmaya devam edecek ya da Apple'dan gelecek yeni güncellemeyi bekleyeceksiniz.

iOS 14.0.1 GÜNCELLEMESİ iPHONE'LARA NELER SUNUYOR?

iOS 14.0.1, iOS 14'ün ilk sürümünde ele alınamayan sorunları gideren bir hata düzeltme güncellemesiydi. Güncelleme, varsayılan olarak ayarlanan üçüncü taraf uygulamaların (Örneğin Safari yerine Google Chrome gibi) iPhone yeniden başlatıldıktan sonra varsayılan olarak sıfırlanmasına neden olabilecek bir hatayı düzeltti. Ayrıca, iPhone'ların bazı Wi-fi ağlarına bağlanmasını engelleyebilen bir hata giderildi ve bazı posta uygulamalarında karşılaşılan e-posta göndermeyi engelleyebilecek bir sorun ortadan kaldırıldı.

