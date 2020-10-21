iOS 14.1 yayınlandı! İşte iOS 14.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.1 nasıl yüklenir?)

iPhone 12'yi geçtiğimiz hafta tanıtan Apple, tanıtımın hemen ardından iOS 14.1 GM sürümünü geliştiriciler için yayınlamıştı. Apple'ın bu adımının ardından herkes iOS 14.1'in genel kullanıma sunulacağını düşünüyordu. Nitekim, Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtıldığı etkinliğinin üzerinden fazla bir zaman geçmeden, iOS 14.1'i indirmeye sundu.

İŞTE İOS 14.1 İLE GELEN YENİLİKLER

10-bit HDR video desteği

iOS 14.1'in en büyük ve en sürpriz yeniliği şüphesiz ki 10-bit HDR video desteği oluyor. Apple, yeni sürüm ile birlikte iPhone 8 ve daha yeni iPhone modelleri için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekliyor. Sürümün diğer notları ise şöyle:

Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.

Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.

Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir.

Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.

Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.

Hesap Makinesi’nde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.

Bir aile üyesinin Apple Watch’unun bazı kullanıcılar için ayarlanmasını önleyen bir sorunu düzeltir.

Apple Watch kasa malzemesinin Apple Watch uygulamasında hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözer.

Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.

Ubiquiti kablosuz erişim noktaları ile uyumluluğu iyileştirir.

İOS 14.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 14.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?