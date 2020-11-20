iOS 14.2.1 güncellemesi iPhone 12 için yayınlandı! İşte gelen yenilikler

iOS 14 yüklü iPhone 12 ailesi, bir süredir sorunlarla gündemdeydi. Ailenin en küçük üyesi iPhone 12 Mini ekran sorunu ile kullanıcılardan şikayet alıyordu. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, telefon kilit ekranındayken dokunmatik kontroller yapmakta sıkıntı yaşıyordu. Apple ise bu sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderileceğini söylemişti. Nitekim o güncelleme yayınlandı. iOS 14.2.1'i resmen çıktı.

İŞTE İOS 14.2.1 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 14.2.1 iPhone 12 Mini ekran sorununun dışında bazı hata düzeltmeleri ve geliştirmeler de içeriyor. Buna göre, multimedya mesajların (MMS) alınamamasına neden olan bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülüyor. Ek olarak, Made for iPhone işitme cihazlarıyla iPhone'da ses dinlerken yaşanan ses kalitesi sorunları da iOS 14.2.1 ile çözülmüş durumda.

iPhone 12 öncesi modeller (iPhone 11, iPhone X, iPhone 7, iPhone 8 gibi daha eski modeller) iOS 14.2.1 güncellemesini almayacak. Apple yeni iOS güncellemesini sadece iPhone 12 ailesi ile sınırlı tuttu.

İOS 14.2.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

İOS 14.2.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?