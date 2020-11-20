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iOS 14.2.1 güncellemesi iPhone 12 için yayınlandı! İşte gelen yenilikler

20.11.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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iOS 14.2.1 güncellemesi iPhone 12 için yayınlandı! İşte gelen yenilikler

Apple iOS 14.2.1 güncellemesini sürpriz bir şekilde yayınladı. Sadece iPhone 12 modellerini hedef alan yeni iPhone güncellemesi iOS 14.2.1, can sıkan iPhone 12 Mini ekran sorununu çözüyor. Ayrıca güncellemenin değindiği bazı noktalar da söz konusu. Peki iOS 14.2.1 nasıl yüklenir?

iOS 14 yüklü iPhone 12 ailesi, bir süredir sorunlarla gündemdeydi. Ailenin en küçük üyesi iPhone 12 Mini ekran sorunu ile kullanıcılardan şikayet alıyordu. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, telefon kilit ekranındayken dokunmatik kontroller yapmakta sıkıntı yaşıyordu. Apple ise bu sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderileceğini söylemişti. Nitekim o güncelleme yayınlandı. iOS 14.2.1'i resmen çıktı.

İŞTE İOS 14.2.1 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 14.2.1 iPhone 12 Mini ekran sorununun dışında bazı hata düzeltmeleri ve geliştirmeler de içeriyor. Buna göre, multimedya mesajların (MMS) alınamamasına neden olan bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülüyor. Ek olarak, Made for iPhone işitme cihazlarıyla iPhone'da ses dinlerken yaşanan ses kalitesi sorunları da iOS 14.2.1 ile çözülmüş durumda.

iOS 14.2.1

iPhone 12 öncesi modeller (iPhone 11, iPhone X, iPhone 7, iPhone 8 gibi daha eski modeller) iOS 14.2.1 güncellemesini almayacak. Apple yeni iOS güncellemesini sadece iPhone 12 ailesi ile sınırlı tuttu.

İOS 14.2.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 12
  • iPhone 12 Mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
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İOS 14.2.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.2.1 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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