iOS 14.2 Beta 2'de ortaya çıktı: iPhone 12 kutusu bir eksikle daha gelecek!

iPhone kutuları bugüne dek bir iPhone, bir adaptör, bir şarj kablosu ve bir EarPods kulaklıktan oluştu. iPhone 12 ile ise bu devrin kapatılacağı söylendi. Bunu ilk dile getiren kişi ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ydu. Kuo, Apple'ın 5W'luk standart adaptörünün iPhone 12 kutusundan çıkmayacağını iddia etti. Onun bu iddiası, Time Flies etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE ile desteklendi. Zira Apple markalı yeni akıllı saatlerin kutusundan herhangi bir adaptör çıkmadı. Ancak Ming-Chi Kuo'nun iPhone 12 kutusuna dair bir iddiası daha vardı. O iddiasında Ming Chi-Kuo, iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklıkların da çıkmayacağını belirtti. Bu iddia, bugün geliştiriciler için yayınlanan iOS 14.2 Beta 2 sürümüyle bir kez daha gündeme geldi.

APPLE İOS 14.2 BETA 2'DE EARPODS AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ

MacRumors'un paylaştığına göre Apple, iOS 14.0.1'e kadar değişiklik yapmadığı Yasal ve Düzenleyici bölümünde geliştiriciler için yayınlanan iOS 14.2 Beta 2'de ufak bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile ''RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için dahili hoparlör, kulaklık veya diğer benzer aksesuarlar gibi eller serbest seçeneğini kullanın'' açıklaması iOS 14.2 Beta 2'ye eklendi. Daha önce bu açıklamada ''birlikte verilen kulaklıklara'' ibaresi geçiyordu. Bu ibarenin kaldırılması Ming Chi-Kuo'nun iddiasıyla paralel olarak Apple'ın iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklığını da çıkartacağını bir nevi kanıtladı.