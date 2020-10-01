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iOS 14.2 Beta 2 Public Beta yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Apple, geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'nin üzerinden çok geçmeden iOS 14.2 Beta 2 Public Beta sürümünü de yayınladı. iPhone'lara gelecek yeni emojiler, iOS 14.2 Beta 2 Public Beta ile iOS 14 alan her iOS kullanıcısı tarafından denenebiliyor. İşte iOS 14.2 Beta 2 Public Beta'da görünen yeni iPhone özellikleri...

iOS 14.2 Beta 2 Public Beta yayınlandı!

Apple iOS 14.2 Beta 2 Public Beta'dan önce Beta 2 Developer Beta'yı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Güncellemeyi inceleyenler, Apple'ın iPhone kullanıcılarına yeni emojiler sunacağını ortaya çıkartmıştı. Bu emojiler aslında temmuz ayında karşımıza çıkmıştı ve ilk kez Emojipedia tarafından bildirilmişti. Fakat güncellemenin öne çıkan başka bir detayı daha vardı. Bu detay iPhone 12 kutusu hakkında önemli bir ipucu veriyordu. Bu ipucunda, Apple'ın iOS 14.2 Beta 2'nin ''Yasal ve Düzenleyici'' bölümündeki açıklamasında değişiklik yaptığı fark edildi. Bu değişiklik ile önceden ''birlikte verilen kulaklıklara'' ibaresi kaldırıldı. Bu ibarenin kaldırılması Apple'ın iPhone 12 kutusuna EarPods kulaklık koymayacağı yönünde yorumlandı.

İOS 14.2 BETA 2 PUBLİC BETA ÇIKTI

Tartışmaların odağındaki geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 sürümünden sonra ise Apple bugün tüm meraklıların deneyebileceği ve söz konusu emojilere ulaşabileceği iOS 14.2 Beta 2 Public Beta sürümünü yayınlandı. Developer Beta ile Public Beta arasında ise herhangi bir fark göze çarpmıyor. Emojipedia'da bulunan kabarcık çay, mühür, tüy ve daha fazla emoji söz konusu beta sürümde de yer alıyor. iOS 14.2 Beta 2 Public Beta sürümünü iPhone cihazınıza yüklemek istiyorsanız beta sürümlerin bazı hatalara sebep olabildiğini söyleyelim. Bu yüzden iOS 14.2 Beta 2 Public Beta'yı yüklemeden önce yedek almanızı ve gerekli değilse birincil aygıtlarınıza yüklemekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

iOS 14.2 Beta 2 emojileri

iOS 14.2 BETA 2 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone'unuza yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14.2'nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 14.2 BETA 2 PUBLİC BETA YÜKLENEBİLEN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone SE 2020
iPod touch (7. nesil)

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