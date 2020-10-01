iOS 14.2 Beta 2 Public Beta yayınlandı!

Apple iOS 14.2 Beta 2 Public Beta'dan önce Beta 2 Developer Beta'yı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Güncellemeyi inceleyenler, Apple'ın iPhone kullanıcılarına yeni emojiler sunacağını ortaya çıkartmıştı. Bu emojiler aslında temmuz ayında karşımıza çıkmıştı ve ilk kez Emojipedia tarafından bildirilmişti. Fakat güncellemenin öne çıkan başka bir detayı daha vardı. Bu detay iPhone 12 kutusu hakkında önemli bir ipucu veriyordu. Bu ipucunda, Apple'ın iOS 14.2 Beta 2'nin ''Yasal ve Düzenleyici'' bölümündeki açıklamasında değişiklik yaptığı fark edildi. Bu değişiklik ile önceden ''birlikte verilen kulaklıklara'' ibaresi kaldırıldı. Bu ibarenin kaldırılması Apple'ın iPhone 12 kutusuna EarPods kulaklık koymayacağı yönünde yorumlandı.

İOS 14.2 BETA 2 PUBLİC BETA ÇIKTI

Tartışmaların odağındaki geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2 sürümünden sonra ise Apple bugün tüm meraklıların deneyebileceği ve söz konusu emojilere ulaşabileceği iOS 14.2 Beta 2 Public Beta sürümünü yayınlandı. Developer Beta ile Public Beta arasında ise herhangi bir fark göze çarpmıyor. Emojipedia'da bulunan kabarcık çay, mühür, tüy ve daha fazla emoji söz konusu beta sürümde de yer alıyor. iOS 14.2 Beta 2 Public Beta sürümünü iPhone cihazınıza yüklemek istiyorsanız beta sürümlerin bazı hatalara sebep olabildiğini söyleyelim. Bu yüzden iOS 14.2 Beta 2 Public Beta'yı yüklemeden önce yedek almanızı ve gerekli değilse birincil aygıtlarınıza yüklemekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.