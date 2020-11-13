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iOS 14.3'te AirPods Studio'ya dair önemli ipucu!

13.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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iOS 14.3'te AirPods Studio'ya dair önemli ipucu!

Apple, macOS Big Sur güncellemesini Mac ve MacBook modelleri için yayınladı. MacOS Big Sur ile birlikte iOS 14.3 Beta 1 sürümü de geliştiricilerin beğenisine sunuldu. iOS 14.3 Beta 1'in en dikkat çeken yanı ise iPhone'lara gelen yenilikler değil, kablosuz kulaküstü kulaklık AirPods Studio.

AirPods Studio kablosuz kulaküstü kulaklık için tonla iddia ortaya atıldı. İlk olarak eylül ayında tanıtılabileceği dile getirilen kablosuz kulaklığın daha sonra iPhone 12 ile tanıtılacağı söylendi. Ancak iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile tanıştığımız Hi, Speed etkinliğinde Apple'ın üreteceği ilk kablosuz kulaküstü kulaklık AirPods Studio'yu göremedik. Böylece umutlar kasım ayına kaldı, zira Apple kasım ayında bir tanıtım daha gerçekleştirilecek dendi. Apple 'One More Thing' adıyla gerçekleştirdiği o etkinlikte Apple Silicon M1 işlemcili MacBook Air, Mac Mini ve MacBook Pro modellerini tanıtmakla yetindi. Yani yine AirPods Studio ile tanışamadık. Fakat Apple'ın MacOS Big Sur güncellemesini çıkartıp, üstüne iOS 13.3 beta 1'i yayınlaması ile AirPods Studio'ya dair önemli bir ipucu yakalandı. Bu ipucu ise; Bir simge.

AİRPODS STUDİO SİMGESİ İOS 14.3 BETA 1'DE ORTAYA ÇIKTI

iOS 13.3 Beta 1 güncellemesini inceleyen MacRumors'tan Steve Moser, güncellemenin derinliklerinde bir kablosuz kulaküstü kulaklığın simgesine rastladı. Bu simge, oval kulak yastıklarından oluşuyor ve görünüşe göre menteşelerinden katlanabiliyor. Söylentilere göre bu simge AirPods Studio'ya ait. Ancak AirPods Studio hakkında söylenen daha çok şey var.

airPods Studio

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AİRPODS STUDİO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

İddialar, AirPods Studio'nun iki farklı model ile geleceğinden yana. Simgedeki modelin hangi model olduğu bilinmese de Apple'ın yeni kablosuz kulaküstü kulaklığının lüks ve spor versiyondan oluşacağı düşünülüyor. Ayrıca Apple'ın AirPods Studio kulaklıklarının, değiştirilebilir kulak kapakları ve Aktif Gürültü Önleme işlevi ile retro bir tasarıma sahip olacağını öne sürülüyor.

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